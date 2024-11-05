الامارات | الطقس المتوقع غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س فيما يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:37، والمد الثاني عند الساعة 05:32، والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:26.

كما يكون الموج خفيفا في بحر عمان، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند الساعة 18:12والجزر الثاني عند الساعة **:**.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 90 35

دبي 35 25 85 35

الشارقة 36 23 85 30

عجمان 33 25 80 30

أم القيوين 34 23 80 45

رأس الخيمة 35 22 80 35

الفجيرة 33 25 75 25

العين 36 25 85 25

ليوا 37 24 95 35

الرويس 32 22 90 35

السلع 35 21 85 30

دلما 30 24 90 45

طنب الكبرى / الصغرى / أبو موسى 32 27 85 40.