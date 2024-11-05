نجمة عالمية تتعرض لحادث مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة زارا ماكديرموت أن سيارتها المرسيدس التي تبلغ قيمتها 75 ألف جنيه إسترليني عانت من عطل كامل في المحرك أثناء قيادتها مما جعلها "خائفة على حياتها".



نشرت نجمة Love Island، البالغة من العمر 27 عامًا، الخبر لمتابعيها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وشرحت ما حدث، وشاركت صورة لسيارتها على شاحنة الإنقاذ وكتبت: "تعطل محرك سيارتي بالكامل أثناء القيادة، خفت على حياتي! لقد كنت على الطريق السريع، لحسن الحظ قمت بوضع المخاطر الخاصة بي وكان الأمر على ما يرام !! لكن الغريب أن هذه هي المرة الثالثة التي تصبح فيها جميع شاشات سيارتي سوداء أثناء القيادة، ولكن هذه المرة انطفأ المحرك أيضًا، الأمر مقلق للغاية! أراكي قريبًا فيليسيتي أتمنى أن تتحسني". (موضحةً أن إسم سياتها فيليسيتي)