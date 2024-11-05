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الزعاق : نشاهد هذه الأيام الهلال وكوكب الزهرة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الهلال وكوكب الزهرة يمكننا مشاهدتهما في الأيام الحالية بُعيد مغيب الشمس غربًا .

وأوضح الزعاق بفقرته المُذاعة عبر قناة «العربية» : ” أن الشهر سمي بذلك لشهرة هلاله، ويعد الهلال أشهر الأجرام السماوية وكوكب الزهرة أجملها” .

وأشار إلى أن العرب كانوا يهللون إذا شاهدوا قوس النور في جرم القمر؛ لذلك سمى هلالًا وأسمو الزهرة بـ “الكوكب الدري” ، بينما أسماها العامة “السراية” وذلك لأنها تسري معهم طوال الليل .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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