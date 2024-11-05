خدمات بلدية تسهل المتابعة على توكلنا

ألحقت عدد من أمانات المناطق بعضاً من خدماتها بتطبيق «توكلنا»، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها واستجابة للتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.

ومن بين الخدمات التي باتت متوفرة عبر التطبيق حديثاً خدمات الاستعلام عن المعاملات، الفاتورة، المخالفات عبر التطبيق، فيما سيجري في وقت لاحق إضافة خدمات إلكترونية بهدف زيادة نسبة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، وقبل ذلك وفرت وزارة البلديات والإسكان خدمة البلاغ عن التشوه البصري كنوع من التسهيل على المبلغ.

تطبيق وطني

تصدر تطبيق «توكلنا» التطبيق الوطني الشامل التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أعلى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة لعام 2024م بالمملكة بمعدل 91.29% من بين 39 منصة رقمية جرى تقييمها وفقاً لـ4 مناظير رئيسة اندرج تحتها 20 محورًا تضمنت تلك المناظير: قياس رضا المستفيد من خلال مشاركة أكثر من 175 ألف مستفيد في تقييم رضاهم عن تجربتهم الرقمية إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وآليات تعامل المنصات مع شكاوى مستفيديها، وتقييم التقنيات والأدوات الرقمية المُمَكنّة لتلك المنصات.

ويقدم تطبيق «توكلنا» خدماته بسبع لغات، ويحتوي على باقة من الممكنات والمسرعات لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة من التطبيق من تسهيل الوصول لخدماتها وتحقيق جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين منه من المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة، فيما يُعزز تطبيق «توكلنا» من تحسين الخصوصية والشفافية من خلال منصة وطنية شاملة آمنة تطبق أفضل المعايير العالمية مع رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.

مستقبل «توكلنا»

يتوقع مهتمون بمجال الرقمنة أن يكون التطبيق «توكلنا» وجهة لعديد من الجهات الخدمية في سعيها إلى رقمنة الخدمات وتسهيلات الإجراءات، ويأتي اهتمام الجهات الخدمة بالتطبيق، نتيجة للنتائج التي حققها في فترة وجيزة حتى بات حاضراً في منصتي التتويج.

خدمات يقدمها «توكلنا»

- البلاغات

- التطوع

- الاستبيانات

- التبرع بالأعضاء

- أسعفني

- وصفتي

- المناسك

- مدرستي

- البلاغ عن التشوه البصري