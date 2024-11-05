شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تحصد جائزة "صيف السعودية للتميز" عن فئة صناعة المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - آل مبارك: الفوز يتوج جهود "اليوم" في التحول الرقمي

فازت صحيفة "اليوم"، بجائزة "صيف السعودية للتميز"، عن موضوع المحررة نورة القرني، بعنوان "وجهات سياحية لهواة الجولات النهارية".

وفاز عن فئة صناعة المحتوى أيضًا أريج المالكي، عن موضوع "جدة من جديد"، وعبد العزيز الصغير عن موضوع "صور من تنومة".

ووجهت الهيئة السعودية للسياحة، الشكر للفائزين على تعزيز الظهور الإبداعي لبرنامج صيف السعودية.

وأكد رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للإعلام الوليد بن حمد آل مبارك، أن فوز الصحيفة بالجائزة، يأتي ثمرة لجهود "اليوم" في التحول الرقمي، الذي خاضته مبكرًا لمواكبة التغيرات المتسارعة والمتلاحقة على الساحة الإعلامية، ودعمها للكوادر الوطنية المؤهلة على مدى 6 عقود منذ انطلاقتها الأولى عام 1965، لتقديم منتج إعلامي "مهني ورصين" يتسم بالمصداقية والموثوقية الاحترافية.



صيف السعودية



وكانت الهيئة السعودية للسياحة، قد أعلنت في مطلع سبتمبر الماضي، عن فتح باب التقديم لجوائز صيف السعودية للتميز 2024، وتختص بأفضل محتوى للأنشطة السياحية خلال برنامج صيف السعودية 2024 المحتوى السياحي الذي يستعرض أنشطة ومنتجات صيف السعودية الفريدة بشكل تفاعلي في مختلف وجهات الصيف، مثل أنشطة الهايكنج والتخييم والرياضات البحرية وزيارة القرى التراثية وغيرها.