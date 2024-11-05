الخليج اليوم .. الصين تتحضر لإصدار سندات دولارية في السعودية الأسبوع المقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعتزم الحكومة الصينية، بيع سندات دولارية للمرة الأولى منذ عام 2021؛ إذ تخطط وزارة المالية الصينية لطرحها في السعودية الأسبوع المقبل بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار.

كانت الصين قد باعت في سبتمبر الماضي سندات سيادية في فرنسا بقيمة ملياري يورو.

وأعلن وزير المال الصيني، الشهر الماضي، أن الصين ستصدر قرابة 325 مليار دولار من السندات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، من أجل إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الوزير لان فوان: "في الأشهر الثلاثة المقبلة، يمكن استخدام 2.3 تريليون يوان من السندات الخاصة".

ويأتي هذا الإنفاق العام على رأس سلسلة من الإجراءات التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة للبنوك.

وسترفع بكين أيضا سقف ديون السلطات المحلية للسماح لها بإنفاق المزيد على البنية التحتية وتعزيز التوظيف.

وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال ثلاثة عقود بلغت 5.2%، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظرا إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.