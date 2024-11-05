بيرلا حلو تحتفل بعيد ميلاد زوجها الوسيم بمجموعة صور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو بعيد ميلاد زوجها مارسيل طالب، وشاركت مجموعة صور له برفقتها عبر خاصية القصص القصيرة، ظهر فيها الثنائي وسيماً للغاية.

وكانت بيرلا حلو قد إستعرضت عدداً من الإطلالات التي ظهرت بها خلال قضائها عطلتها الصيفية، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت هذه الإطلالات بين فستان أبيض شفاف قصير، وفستان آخر بنقشة النمر، وفستان Blanc sale جاء ضيقاً وطويلاً أظهر جمال قوامها، وغيرها من الأزياء.

وأرفقت بيرلا منشورها بتعليق طلبت فيه من محبيها اختيار الإطلالة الأحب على قلوبهم من بين كل الصور، وكتبت :"أزياء ارتديتها في عطلتي الصيفية الأوروبية.. أيها المفضلة لديكم من 1 إلى 9؟"

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