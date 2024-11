بالفيديو - تامر حسني يدعم "بنات الهاشم" ... إليكم ما فعله

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بـ"بنات الهاشم" اللواتي قدمن أغنيته "COME BACK TO ME" خلال أدائهن في برنامج XFactor.



ونشر حسني، مقطع فيديو مسجل لـ"بنات الهاشم"، وبدأ بالعزف معهن على "الغيتار"، وعلق قائلاً: "حبايبي الحلوين القمرات، مبروك كسرتوا الدنيا و الفيديو ده تقدير مني بسيط على إجتهادكم وشطارتكم ومحاولتكم الجميله لنطق اللهجة المصرية وكل تحياتي للبرنامج الجميل وللنجوم الكبار حبايب قلبي الغاليين".

الجدير بالذكر، أن بنات الهاشم تمكنّ من الحصول على البطاقة الذهبية، ما يعني إنتقالهن إلى المرحلة الحاسمة المباشرة.