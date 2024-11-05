بالصور- بسنت شوقي تستعرض جمالها بصور رومانسية مع زوجها محمد فراج

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية بسنت شوقي على متابعيها بإطلالة رائعة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة في مهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب زوجها الممثل المصري محمد فراج، وكانت ترتدي فستاناً باللون الأحمر، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وربطت شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت بسنت شوقي مجموعة من الصور، ظهرت فيها إلى جانب زوجها محمد فراج خلال عطلتهما في سويسرا، بأجواء من الحب و الرومانسية سوياً، حيث ظهرا وهما يستمتعان بوقتهما معاً، بأجواء من الفرح والسعادة.
وكانت بسنت شوقي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الاصفر، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
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