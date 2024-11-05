شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف ومنشآت التدريب التقني غدًا والان نبدء بالتفاصيل

تعليق الدراسة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الجوف عن تحويل الدراسة للمحاضرات الحضورية ليوم غد الأربعاء إلى نظام الدراسة "عن بعد" لجميع طلاب وطالبات الجامعة، في جميع مقرات وفروع الجامعة.وأوضحت الجامعة أن قرار التحول بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن تعليق الدراسة غداً الأربعاء، نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها، وتحويل التدريب عن بُعد في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.