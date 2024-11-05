شكرا لقرائتكم خبر عن مشيدًا بحملته الانتخابية.. ترامب يدلى بصوته في بالم بيتش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدلى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب هو وقرينته بصوتيهما في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال ترامب وهو يقف بجانب قرينته ميلانيا ترامب: "نظمت حملة انتخابية عظيمة، أعتقد أنها ربما تكون الأفضل من بين الثلاث حملات، أديان عملًا رائعًا في الحملة الأولى، وأفضل كثيرًا في الحملة الثانية، ولكن حدث شيء ما، يمكن أن أقول إن هذه هي أفضل حملة انتخابية نظمناها".

الحماس للتصويت

ودعا ترامب اليوم الثلاثاء، أنصاره إلى الإدلاء بأصواتهم، بغض النظر عن طول الصفوف أمام مراكز الاقتراع، مع استمرار عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وكتب ترامب على موقع إكس: "الحماس للتصويت في أقصى درجاته، هذا يعني أن الصفوف ستكون طويلة، أريدكم أن تدلوا بأصواتكم مهما استغرق الأمر، ابقوا في الصفوف".وأضاف: "الديمقراطيون المتطرفون يريدون منكم أن تحزموا امتعتكم وتذهبوا إلى منازلكم".كما دعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المواطنين إلى التصويت، وقالت على موقع اكس: "اليوم هو فرصتكم الأخيرة للتأثير في هذه الانتخابات".