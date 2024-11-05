بالجلد الأسود.. ريتا حايك تتألق بإطلالتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ريتا حايك في أخر إطلالاتها على الجمهور من خلال صورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز إستعرضت من خلاله أنوثتها و جمالها، حيث كانتترتدي توب ضيق باللون الأسود من الجلد من دون أكمام، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، وفي خطوة إنسانية، شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و في تقوم بزيارة إلى أحد مراكز إيواء النازحين اللبنانيين بسبب الأوضاع التي يمر بها لبنان خلال الوقت الحالي، و ترزع على وجوه الأطفال البسمة من خلال اللعب و قضاء الوقت الممتع معهم، و علقت على المنشور بالقول: "مع كلّ الوجع و كلّ بشاعة الح ر ب و كلّ القهر و غياب الدّولة و خطط الطّوارىء في شغلة وحدة بتكبّر القلب: الشّعب الّلبناني اللي عم بيلتفّ على بعضو و يساعد بعضو، المبادرات الفرديّة و بسّ..كلّ واحد على قدّ ما بيقدر".
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