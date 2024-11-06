النتائج الأولية لمركز "إديسون": 35 بالمئة من الناخبين الأميركيين يقولون إن الديمقراطية هي المسألة الأهم في خيارهم الانتخابي 31 الاقتصاد 14 الإجهاض 11 الهجرة و4 السياسة الخارجية

أظهرت النتائج الأولية لمركز "إديسون" للأبحاث عقب استطلاعات لآراء ناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع على صعيد الولايات المتحدة الاميركية، ما يلي:

- %51 من الناخبين الأميركيين يثقون بـالمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس أكثر بشأن مسألة الإجهاض، مقابل 44% يثقون في المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

- %39من الناخبين الأميركيين يقولون إنه ينبغي ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، و57% يؤيدون منحهم الفرصة لتقديم طلب للحصول على إقامة شرعية.

- %73 من الناخبين الأميركيين يعتبرون أن الديمقراطية مهددة و25% يقولون إنها بأمان.

- %51 من الناخبين الأميركيين يثقون بترمب أكثر في ما يتعلق بالاقتصاد بينما يثق 47% بهاريس.

- %31 من الناخبين الأميركيين يقولون إن الاقتصاد هي المسألة الأهم في خيارهم الانتخابي، 11% الهجرة، 14% الإجهاض، 35% الديمقراطية، 4% السياسة الخارجية

- 32% من الناخبين الأميركيين يرون أن الدعم الأميركي لإسرائيل قوي جداً، 31% يرونه أنه غير كاف، و31% يرون أنه مناسب.