الامارات | اتحاد الكرة يجدّد مذكرة التفاهم مع نظيره الكوري 3 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد اتحاد كرة القدم مذكرة التفاهم المشتركة مع اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وتم تنظيم مراسم التجديد في العاصمة الكورية سيؤول، ووقّع وثيقة التجديد الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، وأمين عام الاتحاد الكوري، هانجين شوون.

وأكد الظاهري في تصريحات صحافية حرص الاتحاد على تجديد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مختلف الاتحادات الوطنية لكرة القدم على المستويين القاري والدولي، منها اتحاد كوريا الجنوبية الذي يُعد من الاتحادات الناجحة في إدارة اللعبة وتطويرها، بما في ذلك كرة قدم السيدات والمراحل العمرية.

وأضاف: «تجمعنا أهداف مشتركة مع نظرائنا في الاتحاد الكوري الجنوبي، منها العمل على إعداد لاعبي أكاديميات كرة القدم بالطريقة التي تتواكب مع أحدث التطورات للعبة ومسابقاتها في القارة الآسيوية، والاهتمام بالمواهب والكرة النسائية والمنتخبات الوطنية، وكذلك تنظيم المسابقات الكروية، والعديد من الجوانب الأخرى».