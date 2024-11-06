الامارات | مصنفون دوليون: إنجاز منتخب الإمارات فرض احترامه على عالم «البادل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انعكس الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب البادل في بطولة العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر، على عدد من نجوم ونجمات العالم في اللعبة، المشاركين حالياً في بطولة «دبي بريميير بادل P1»، التي تشهد وجود 320 لاعباً ولاعبة من ألمع الأسماء في رياضة «البادل»، وتقام منافساتها على استاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود بدبي.

وكان المنتخب الوطني قد حصد المركز الخامس في بطولة العالم للبادل التي أقيمت قبل أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تغلبه على منتخب البرازيل المصنف الخامس عالمياً (2-صفر)، مُحققاً بذلك إنجازاً تاريخياً غير مسبوق للمنتخبات العربية والآسيوية.

وألقى هذا الإنجاز بظلاله على المشاركين في بطولة دبي. وقال لاعبون مصنفون دوليون لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذا النجاح يعكس مدى التطوير الكبير الذي شهدته اللعبة في الإمارات، والجهود التي بُذلت في السنوات الماضية لتطوير اللعبة، واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين، بفضل تنظيم بطولات كبرى على المستويين المحلي والدولي».

من جانبها، أكدت المصنفة السادسة عالمياً على مستوى السيدات، الإسبانية بيا غونزاليس، أنها كانت موجودة في بطولة العالم بقطر، وتابعت المستويات التي قدمها المنتخب الإماراتي، والاحترام الكبير الذي فرضه على عالم البادل.

وقالت: «إنه شيء رائع لممارسي اللعبة ومتابعيها أن يروا منتخباً جديداً يتنافس على المراكز المتقدمة في بطولة العالم، ولا استبعد في القريب أن يُتوج المنتخب الإماراتي بلقب تلك البطولة».

وأضافت: «لا شك أن اللاعبين الإماراتيين قد استفادوا بصورة جيدة من البطولات التي استضافتها الدولة في الفترات الماضية، وهذا الأمر أكسبهم خبرات ساعدتهم على اللعب بشجاعة أمام لاعبين محترفين من الطراز الأول. لقد وضح لي أن تحضيراتهم قبل بطولة العالم كانت رائعة».

إنجاز رائع

قال المصنف الخامس عالمياً في البادل، الإسباني خوان ليبرون، إنه لإنجاز رائع ما حققه منتخب الإمارات في محفل يُعد الأقوى عالمياً، ويضم صفوة المنتخبات من قارات العالم.

وأضاف: «هذا النجاح يعكس مدى التطوير الكبير الذي شهدته اللعبة في الإمارات، والجهود التي بُذلت في السنوات الماضية لتطوير اللعبة والوصول بها إلى تلك المكانة الكبيرة. حضرت إلى هنا كثيراً للمشاركة في بطولات محلية ودولية، والحقيقة في كل مرة أجد تطوراً يوماً بعد يوم على مستوى الأفراد».

وأشار: «المسؤولون عن اللعبة هنا في الإمارات يبذلون جهوداً مضنية، تجلّت في روعة الملاعب التي جذبت الكثير من المحبين لرياضة البادل، وساعدهم على الاهتمام بتلك الرياضة إقامة البطولات على مدار العام، وهذا الأمر أسهم بصورة كبيرة في أن يكون هناك جمهور مهتم باللعبة، وأيضاً استقطبت لاعبين من مختلف الأعمار لممارسة تلك الرياضة، وطبيعي جداً أن يُولد منتخب قوي للإمارات، وقد انعكس ذلك على حضوره في بطولة العالم الأخيرة».

الأندية المُنتشرة

أما المصنفة الخامسة عالمياً، الأرجنتينية ديلفينا بريا، فقد أعربت عن سعادتها بالوجود في «دانة الدنيا» للمشاركة في بطولة «دبي بريميير بادل P1»، بعد أيام قليلة من إنجاز المنتخب الإماراتي.

وقالت «أود أن أقدم التهنئة لكل فرد في الفريق على أدائهم ونجاحهم بنيل المركز الخامس على حساب منتخب قوي مثل البرازيل، وأعتقد أن سراً من أسرار نجاح المنتخب الإماراتي يعود إلى الأندية المُنتشرة في جميع مدن الدولة، وروعة التنظيم للبطولات الدولية التي تقام بمشاركة نُخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، فهذه الأمور زادت من اقتناع العديد من الأفراد بممارسة تلك الرياضة، فأصبح من السهل على المنتخب الإماراتي أن يختار أفضل العناصر التي تُمثله في البطولات الدولية».

كما أكد مواطنها، مارتين دي نينو، المصنف السادس عالمياً، أن المنتخب الإماراتي للبادل دخل تاريخ اللعبة من الباب الكبير، بعد إنجازه المتميز في بطولة العالم الأخيرة

وقال: «قد يكون تتويج المنتخب الإماراتي مفاجأة للبعض، ولكنه ليس مفاجأة لي، فقد شاهدت الكثير من مبارياته في بطولة العالم، وكان من الممكن أن يحصل لاعبوه على مركز أفضل من الخامس لولا عدم التوفيق، لكن في الأخير أن تكون من بين أقوى منتخبات في العالم فهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويعكس وتيرة العمل المتسارعة التي يقوم بها الاتحاد المحلي من أجل إعداد منتخبه ليُصارع المنتخبات الكبرى».