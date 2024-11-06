الامارات | شباب الأهلي ينشد الفوز «ذهاباً وإياباً» على الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق شباب الأهلي ضيفاً على نادي الكويت الكويتي عند الثامنة من مساء اليوم، على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويبحث شباب الأهلي عن تكرار فوزه على منافسه، والعودة بالنقاط الثلاث، والمحافظة على صدارة المجموعة.

والتقى الفريقان في استاد راشد منذ أسبوعين ضمن مباريات الجولة الثالثة، وفاز «فرسان دبي» بنتيجة 4-1 ليتصدر المجموعة برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق الحسين إربد الأردني، فيما يأتي فريق ناساف الأوزبكي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يوجد فريق الكويت في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واعتمد مدرب شباب الأهلي، باولو سوزا، في مباراة الكويت بالجولة الماضية، على تدوير اللاعبين، وإعطاء الفرصة لمن لا يشاركون بشكل مستمر في دوري أدنوك للمحترفين، وأثبت اللاعبون تفوقهم، خصوصاً حارب سهيل ووليد عباس ويحيى الغساني.

. شباب الأهلي يتصدر المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق الحسين إربد الأردني.