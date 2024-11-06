الامارات | بعد تعرّض قاربهما لحادث بحري.. عيسى مير: أنا وشقيقي «إبراهيم» بخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الشارقة السابق، عيسى مير، إنه وشقيقه إبراهيم مير بخير، وذلك بعد تعرّض القارب البحري الذي كانا يستقلانه لانفجار وحريق في منطقة مشيرف بعجمان، فجر السبت الماضي، مشيراً إلى أنه وشقيقه تلقيا على الفور العلاج اللازم في مستشفى خليفة بعجمان، وأن الحادث كان بسيطة.

وقال عيسى مير لـ«الإمارات اليوم»: «أطمئن الجميع أنني وشقيقي (إبراهيم) بخير، وبالنسبة لي فقد غادرت المستشفى أمس، فيما يواصل (إبراهيم) العلاج في المستشفى، بعد تعرضه لإصابة بسيطة، وينتظر أن يغادر المستشفى في أي وقت».

ويعد إبراهيم وعيسى مير (الظهيران الأيسر والأيمن على التوالي) من أبرز لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب الإمارات لكرة القدم، إذ شاركا في كأس العالم 90 في إيطاليا، ولكل منهما مسيرة كروية طويلة حافلة بالتميز والإنجازات، سواء مع المنتخب الوطني أو نادي الشارقة.

بدأ الشقيقان المميزان في كرة القدم مشوارهما الكروي بمدرسة الكرة بنادي الشارقة في موسم 1979، وتدرجا مع النادي باللعب معه في مختلف فئاته العمرية، حتى وصلا إلى الفريق الأول في عام 1984، ولعبا كذلك مع المنتخبات الوطنية بفئاتها المختلفة، وصولاً إلى المنتخب الأول في عام 1986، لكن ظهورهما الفعلي مع «الأبيض» بدأ في عام 1987. وتعد مشاركتهما مع المنتخب في نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 1990 هي الأبرز في محطاتهما الكروية.