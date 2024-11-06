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الامارات | منتخب الناشئين يتجمع 4 أيام في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2010، أول من أمس، تجمعه الداخلي بدبي الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة، وأدى المنتخب حصته التدريبية الأولى في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة تحت إشراف الجهاز الفني.

وذكر اتحاد الكرة، في بيان صحافي، أن قائمة المنتخب تضم 23 لاعباً، هم: سهيل العزيزي، عبدالله البلوشي، سلطان الكعبي، عبدالله عمر (العين) منصور آل علي، ميثم الغيلاني، خميس إبراهيم (الوحدة) عمر روباري، جمعة مبارك، سلطان العبدولي (شباب الأهلي) أحمد غلوم، علي عبدالله (الوصل) عمر سالم، حارب البلوشي، مايد الفلاسي (النصر) محمد المازمي، سلطان جوهر، جراح الحمادي، وليد سالم، سلطان الشامسي، حامد جاسم، مايد الزرعوني (الشارقة) سالم الظنحاني (الجزيرة).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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