الرئيس الإسرائيلي يحذر من اضطراب وانقسام في زمن الحرب بعد إقالة نتانياهو لغالانت

حذّر الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ من أيّ اضطراب سياسي في البلاد بينما تخوض حروبا على جبهات عدة، وذلك عقب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت.

واوضح هرتسوغ في بيان، إنّ "آخر ما تحتاج إليه دولة إسرائيل حاليا هو اضطراب وانقسام في خضمّ الحرب. أمن دولة إسرائيل يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات"، مشدّدا على أنّ "دور القيادة هو التصرف بمسؤولية كبيرة في هذا الوقت".