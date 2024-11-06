في يوم واحد.. 58 شهيدًا في قصف الاحتلال على قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين إلى 58 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان شمال قطاع غزة، باستشهاد 43 فلسطينيًا في جباليا وبيت لاهيا، بينهم 13 طفلًا.

كما استشهد 15 فلسطينيًا في غزة والنصيرات ورفح، في سلسلة عمليات قصف على منازل وتجمعات للنازحين، الذين يحاصرهم الجوع والعطش، في ظل قطع طرق الإمدادات وإغلاق المعابر.

أكدت الحكومة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع دخول 5 آلاف شاحنة مساعدات، وهي تتكدس على الحدود قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقد تسبب طول المدة لإغلاق معبر رفح البري في تلف العديد منها.



وأشارت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع كذلك دخول 150 شاحنة مساعدات ما زالت تتكدس كذلك على الحدود الفلسطينية الأردنية.

وتسبب منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وحصار الجوع لآلاف الفلسطينيين في شمال القطاع.