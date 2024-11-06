شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والقصيم.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترونصف.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.