شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية.. الرقم 270 يصل بترامب أو هاريس إلى مقعد الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتنافس المرشحان الرئاسيان الأمريكيان كامالا هاريس ودونالد ترامب على الوصول إلى حاجز 270 صوتًا انتخابيًا، اللازم في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقد يصل ترامب إلى هذا الرقم إذا فاز بأصوات ولايات جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، بينما يمكن لهاريس أن تخسر جورجيا وأصواتها الـ16 إذا فازت ببنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، وهي 3 ولايات حاسمة تشهد منافسات متقاربة، وفقًا لاستطلاعات الرأي. الولايات المتأرجحة وركزت حملتا المرشحين على 7 ولايات متأرجحة ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات، وهي: أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وتغلق صناديق الاقتراع على مستوى الولايات الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بما يشمل ولاية جورجيا. وفاز ترامب بهذه الولاية الواقعة في جنوب البلاد في 2016، بينما قلبها جو بايدن لصالح الديمقراطيين في 2020، وتأمل هاريس في الاحتفاظ بها لصالح حزبها.