بالصور- كارمن بصيبص تستعرض حملها بفستان أحمر خيالي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص على متابعيها بصور رائعة إستعرضت من خلالها حملها، وكانت ترتدي فستان طويلاً وضيقاً باللون الأحمر، بكمين طويلين أوف شولدر، وحملت حقيبة يد من دار أزياء Bvlgari.



وتركت كارمن شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية يليق بجمال ملامح وجهها.

وكانت أعلنت كارمن بصيبص حملها بطفلها الأول بعد مرور 8 سنوات على زواجها، ووجهت رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات، خصوصاً وأن ما تمر به خلال الأحداث في لبنان صعب للغاية، وكتبت: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر. إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".

