بالصور- ماغي بو غصن تبرز جمالها بلوك بغاية الأناقة و تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن في أخر إطلالة لها على متابعيها من خلال صور شاركتها عبر سابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة، حيث كانت ترتدي توب باللون الأسود ضيق ذات أكمام طويلة مع تنورة بنقشة النمر متوسطة الطول و ضيقة، مستعرضةً جمالها و أنوثتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و من ناحية أخرى، تواصل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، دعمها لأبناء بلدها لبنان، في ظل التطورات التي تحصل في لبنان جراء الحرب القائمة فيه.

وشاركت ماغي متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، صورة للعلم اللبناني وهو يرفرف في السماء، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "لدي أمل! أنا أؤمن ببلدي وشعبي! يا رب... نحنا بحاجة إلك تتدخل. بحاجة معجزة من عندك ليخلص كل هالظلم. يا رب!".

