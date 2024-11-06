السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: كشف تقرير عن حالة الذكاء الاصطناعي في السعودية الخطوات غير المسبوقة، والتقدم الذي أحرزته المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل الدعم المستمر الذي حظيت به (سدايا) من ولي العهد، حققت المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية ومنها المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية، وذلك وفقًا لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2023م، وحصلت المملكة على شهادة تميز المنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024م، ضمن فئة تطوير القدرات لبرنامج سدايا التدريبي في الذكاء الاصطناعي.

بالأرقام.. التقنيات تعزز جودة الخدمات

وفي ذات الإطار، أوضحت نتائج استبانة "سدايا" للجاهزية والتبني في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024م، نشرها التقرير، أن 39% من الجهات الحكومية في المملكة تستخدم أو تجرب تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما أكد 81% من هذه الجهات بأن هذه التقنيات قد ساعدتها في تعزيز تقديم خدماتها.

71 مليار دولار

يذكر أن هناك تقديرات تتعلق بالبحث الأولي أجرته شركة "غوغل كلاود" من خلال شركة "أكسس بارتنرشيب" الاستشارية المتخصصة في مجال سياسات التقنية، هذه التقديرات تشير إلى أن مركز الذكاء الاصطناعي الجديد بالمنطقة الشرقية في السعودية يمكن أن يضيف بشكل تراكمي ما يزيد عن 265 مليار ريال سعودي (قرابة 71 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال 8 سنوات.

ومن المتوقع أن يؤدي النشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في المملكة إلى تمكين استحداث آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي تتطلب مهارات عالية.

ويعتمد الاستثمار الجديد على التواجد الحالي لشركة "غوغل كلاود" في المملكة، الذي يشمل منطقة الدمام السحابية، التي تم إطلاقها العام الماضي كجزء من شبكة "غوغل كلاود" العالمية الحالية المكونة من 40 منطقة.