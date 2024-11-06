اعلن التلفزيون الرسمي القطري إن الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في البلاد حصل على أغلبية 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، وهو ما من شأنه جعل اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين لا الانتخاب.

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الرسمي القطري: التعديلات الدستورية لقطر حصلت على 90.6 من الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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