مركز إديسون لاستطلاعات الرأي: مؤشرات تؤكد تقارباً شديداً بين ترامب وهاريس

كشف مركز إديسون لاستطلاعات الرأي بعض مؤشرات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يتنافس فيها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس.

وأشار مركز إديسون إلى أن 48% من الناخبين ينظرون بشكل إيجابي لترامب، مقابل 47% لهاريس في ولاية بنسلفانيا، 19 صوتاً في المجمع الانتخابي، التي يراها مراقبون أنها ستكون حاسمة في الانتخابات الأميركية.

وفي ولاية نيفادا 6 أصوات، أظهر استطلاع مركز إديسون تفوق ترامب بـ 47% مقابل 44% لهاريس.

وبحسب نفس المركز، تتفوق هاريس على ترامب في ولايتي كارولاينا الشمالية، التي تملك 16 صوتاً، بنسبة 48% مقابل 43%، وفي جورجيا، 16 صوتاً، 49% مقابل 46%، وفي ميشيغن 48% لهاريس و45% لترامب.

واوضح الاستطلاع إن ترامب وهاريس متعادلان في أريزونا، 11 صوتاً، بـ 46% لكل منهما.