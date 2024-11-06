كشفت وزارة التجارة الأميركية، عن ارتفاع العجز التّجاري في أيلول الماضي، حيث زاد أكثر ممّا كان متوقّعًا، في ظلّ التّأثير التّراكمي لانخفاض الصّادرات وزيادة الواردات، مسجّلًا أعلى مستوى له منذ مطلع 2022.
وأوضحت في بياناتها، أنّ العجز في السّلع والخدمات مع بقيّة العالم وصل إلى 84,4 مليار دولار في أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 19,2% مقارنةً مع آب الماضي، في زيادة ملحوظة عن 74 مليارًا توقّعها المحّللون بحسب استطلاع أجراه موقع "بريفينغ". وأشارت إلى أنّ العجز التّجاري الأميركي ارتفع على مستوى سنوي أيضًا ليبلغ 11,8% في أيلول 2024، أي بزيادة 69,6 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة الأميركية: العجز التجاري وصل في أيلول الماضي لأعلى مستوياته منذ 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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