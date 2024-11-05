بالصور- سعد لمجرد يحتفل بوصول اغنيته "سقفة" إلى هذا الرقم الجديد

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بعد نجاح أغيته التي تحمل إسم "سقفة"، حيث قام بمشاركة منشور عبر حسابه الخاص لبوسترالأغنية بعد تخطيها حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب وعلق بالقول: "بفضل الله ودعم الفانس الرائعين، أغنية “سقفة” وصلت للمليون مشاهدة! شكراً لكل من تابع ودعم، هذا الإنجاز لكم ومنكم.

إلى المزيد من النجاحات معاً!".

و كانت قد تخطت أغنية "أنت معلم" للفنان المغربي سعد لمجرد حاجز المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وكشف لمجرد هذا الأمر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق قائلاً :"أكثر من مليار يا له من شرف أن يتبعني مثل هؤلاء المعجبين الجميلين والمخلصين أحبكم جميعاً بصدق".

متابعو لمجرد إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"إن مليار مشاهدة هي شهادة على براعتك الفنية المذهلة والحب الذي نكنه لك، نحن معجبيك! شكرًا لك على مشاركتنا هذه الرحلة يا سعد"،"تستحق ذلك يا صديقي العزيز، كل النجاح في العالم على وشك أن يأتي، استمر في ذلك"، وغيرها.

