هنا شيحة توجه رسالة حب وتقديرإلى والدها..هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية هنا شيحة على متابعيها بمجموعة من الصور ظهرت فيها إلى جانب والدها أحمد شيحة، ووجهت له رسالة حب و تقدير قائلةً: "حبيبي يا بابي .
. ربنا يديم عليك الصحة وتفضل مبدع.دايما معاك في كل معرض وكل اللي بيحبوك حواليك ..الفنّ روحك وحياتك ..دائما مبدع ومتجدد،بحبك يا شيحا".
و في وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية هنا شيحة البوستر الرسمي لفيلم "مقسوم" من بطولة الممثلات المصريات ليلى علوي و شيرين رضا و سماء إبراهيم، وذلك بعد مشاهدتها للفيلم، و علقت على المنشور مبديةً رأيها في العمل، قائلةً: "شفت فيلم مقسوم اخيراً، وكان نفسي حقيقي اشوفه في السينما بس حظي كان وحش قوي .. انبسطت قوي، مشاعر حقيقية وشخصيات من لحم ودم، بقالي كتير ما شفتش حوار حقيقي زي القعدات اللي بنقعدها مع بعض ونتكلم بجد".
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