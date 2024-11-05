شكرا لقرائتكم خبر عن من 14 جنسية.. 38 رائد أعمال في قطاعات واعدة يحصلون على الإقامة المميزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإقامة المميزة عن حصول 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة كقطاع التقنية المالية والذكاء الاصطناعي على الإقامة المميزة لمنتج إقامة رائد أعمال خلال ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ضمن جهود المركز في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة.
ويأتي إعلان حصول رواد الأعمال على الإقامة المميزة لتمكين قطاع ريادة الأعمال وجذب واستبقاء رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
ويمثل ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.
وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
ويأتي إعلان حصول رواد الأعمال على الإقامة المميزة لتمكين قطاع ريادة الأعمال وجذب واستبقاء رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
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الإقامة المميزةيُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم 7 منتجات، إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة.
وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.