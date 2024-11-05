8 تحديات تواجه الشركات العائلية للاكتتاب العام في السوق الموازية «نمو»

شكرا لقرائتكم خبر عن من 14 جنسية.. 38 رائد أعمال في قطاعات واعدة يحصلون على الإقامة المميزة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية