شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية.. انتهاء التصويت في إنديانا وكنتاكي وتمديده بميلواكي والان نبدء بالتفاصيل

معلومات مضللة

الدمام - شريف احمد - أعلن المسؤولون في ولايتي إنديانا وكنتاكي إغلاق مراكز الاقتراع في الولايتين، بعد إدلاء الأمريكيين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ورجحوا الإعلان عن نتائج أولية للانتخابات في كلا الولايتين بعد قليل.وفي ولاية جورجيا، وحسب قناة العربية، فقد يجري تمديد التصويت في مقاطعة فولتون لمدة 45 دقيقة.وأشارت العربية إلى أن ميلواكي "كبرى مدن ويسكونسن" ستعيد فرز 30 ألف صوت كإجراء احترازي.وقالت متحدثة باسم حملة ترامب إنها تستبعد إعلانه الفوز قبل صدور النتائج، وذلك ردًا على المرشحة كامالا هاريس، التي حذرته من إعلان فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات.

أصدر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) تحذيرا في يوم الانتخابات بشأن مقاطع مصورة تزعم زورًا أنها صادرة عن مسؤولي إنفاذ القانون الاتحادي.

ويتعلق أحد الفيديوهات بتهديدات إرهابية مزعومة في مراكز اقتراع، بينما يشير آخر إلى تزوير انتخابي مفترض من قبل نزلاء 5 سجون.

وأوضح مكتب التحقيقات أن كلا المقطعين المصورين غير حقيقين وينشران معلومات مضللة.