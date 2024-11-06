شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء التصويت.. ترامب يتحدث للأمريكيين وهاريس تحذره والان نبدء بالتفاصيل

نزاهة الانتخابات

الدمام - شريف احمد - قال مساعدو المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث الليلة من مقره في مارا لاغو.ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن حملة المرشحة كمالا هاريس، أنها تحذر من إعلان ترامب فوزه قبل إعلان النتائج.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إنه "إذا كانت الانتخابات نزيهة، سأكون أول من يعترف بالنتائج"، رغم أنه ليس من الواضح المعايير الخاصة بهذا التعريف".



وفي حديثه للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا، قال ترامب إنه لا ينوي أن يطلب من أنصاره الامتناع عن العنف في حال خسارته، مضيفًا "لا أحتاج إلى أن أخبرهم، لأنهم ليسوا أشخاصًا عنيفين"، على حد قوله.