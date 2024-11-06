شكرا لقرائتكم خبر عن بداية النتائج الأولية.. ترامب يتقدم على هاريس في ولايتي كنتاكي وإنديانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت النتائج الأوليه تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بولايتي كنتاكي وإنديانا، وحصل ترامب على 65.14% من عدد الأصوات، بينما حصلت هاريس على 33.74%.

وبالنسبة لعدد الأصوات، فقد حصل ترامب على 27.550 صوتًا في التصويت الشعبي، و50.400 صوتًا في التصويت الشعبي العام.

بينما حصلت هاريس على 14.267 صوتًا في التصويت الشعبي، و23.188 صوتًا في التصويت الشعبي العام. تهديدات كاذبة وفي ولاية جورجيا، تقرر أن تظل 10 مراكز اقتراع مفتوحة لوقت متأخر بعد تهديدات كاذبة.

وذكرت سلطات فيلادلفيا 182 ألفًا صوتوا مبكرًا في الانتخابات.

كما طالب ترامب قوات إنفاذ القانون بالتدخل في فيلادلفيا وديترويت.