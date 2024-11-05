شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية.. تمديد التصويت بمقاطعة في بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل

الانتخابات الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أمر قاض في ولاية بنسلفانيا اليوم الثلاثاء بإبقاء مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة كامبريا، التي طلبت التمديد بعد أن أثر عطل في البرمجيات على آلات المسح الضوئي للأصوات.وقال مسؤولو المقاطعة إن المشكلة تسببت في حدوث بعض الارتباك لدى الناخبين، حيث غادر البعض دون الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى وجود طوابير طويلة في بعض المواقع.وشددوا، إلى جانب مسؤولي الولاية، على أنه لم يتم إبعاد أي شخص عن مراكز الاقتراع، وأنه سيتم فرز جميع الأصوات.وقال المرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد الإدلاء بصوته: "أشعر بثقة كبيرة". وقال ترامب للصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا: "يبدو أن المحافظين يصوتون بأعداد كبيرة".وأضاف: "يبدو أن الجمهوريين أقبلوا بقوة على (التصويت)".وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بأي ندم على حملته الانتخابية، أجاب ترامب: "لا يمكنني التفكير في أي ندم".