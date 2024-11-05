- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - فاجأ النجم الأميركي روبرت دي نيرو، جمهور كرة القدم الأميركية بحضوره مباراة بين فريق فيلادلفيا إيجلز وجاكسونفيل جاجوارز في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا، حيث جاء دعماً لكامالا هاريس قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تفاعل دي نيرو مع المشجعين، ونشر الحساب الرسمي لرابطة كرة القدم الأميركية صورًا له، كما شارك مايكل إمبريتش، عضو سابق في اللجنة الاستشارية لوزير شؤون المحاربين القدامى، صورة أخرى جمعت دي نيرو ووزير الخارجية السابق جون كيري والنائبة كريسي هولاهان، مع تعليق يدعو الجماهير للخروج والتصويت لكامالا هاريس.
كانت هذه تفاصيل خبر روبرت دي نيرو يفاجئ جمهور كرة القدم الأميركية بدعمه لـ كامالا هاريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.