روبرت دي نيرو يفاجئ جمهور كرة القدم الأميركية بدعمه لـ كامالا هاريس

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ النجم الأميركي روبرت دي نيرو، جمهور كرة القدم الأميركية بحضوره مباراة بين فريق فيلادلفيا إيجلز وجاكسونفيل جاجوارز في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا، حيث جاء دعماً لكامالا هاريس قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.



تفاعل دي نيرو مع المشجعين، ونشر الحساب الرسمي لرابطة كرة القدم الأميركية صورًا له، كما شارك مايكل إمبريتش، عضو سابق في اللجنة الاستشارية لوزير شؤون المحاربين القدامى، صورة أخرى جمعت دي نيرو ووزير الخارجية السابق جون كيري والنائبة كريسي هولاهان، مع تعليق يدعو الجماهير للخروج والتصويت لكامالا هاريس.