أحمد فهمي وزوجته يرويان تفاصيل قصة حبهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - حلّ الفنان أحمد فهمي برفقة زوجته المطربة أميرة فراج ضيفين على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وقد روى كلٌ منهما كواليس قصة تعارفهما وارتباطهما، التي بدأت من دار الأوبرا المصرية.

قصة حب أحمد فهمي وزوجته

أكّد أحمد فهمي أنه رأىلأول مرة عندما كانت تغني في كورال الأطفال في الأوبرا. وقد قالتعن هذه المرحلة: "كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وعمري 17 سنة، وتقابلنا في بروفات حفلة مجمعة بمناسبة احتفالات أكتوبر، أنا كنت في الكورال وهو يعزف مع الأوركسترا. وكل شوية يبص لي".

وتابعت: "بعد تالت يوم طلع ورايا برا البروفة، وقلت كفاية مطاردة 3 مرات وصِعِب عليّا جداً، وعزمني على باليه كسارة البندق". وبعد هذا اللقاء بدأت علاقتهما تصبح قوية.

سبب ابتعاد أميرة عن الغناء

آخر أعمال أحمد فهمي

خلال اللقاء، كشفتعن سبب توقُّفها عن الغناء لفترة قائلة: "اتخطبنا 4 سنين وبعدها اتجوزنا، وخلّفت عمر على طول، وأمي تُوفيت قبل ما تعرف إني حامل، ومكانش في دماغي حاجة غير إني أربي الولد، وعمر خد كل وقتي فوقفت غنا واشتغلت بشهادتي آداب إعلام مراسلة، ولما بقى عندي وقت رجعت أغني". وأكّدت أن كل ما تردد حول إجبارلها على الابتعاد عن الغناء ليس صحيحاً، وذلك لأنها فضّلت برغبتها أن تعطي الأولوية لابنها وأسرتها.الجدير بالذكر، أنينتظر خلال الفترة المقبلة عرض مسلسله الجديد "نقطة سودة" المكوّن من 15 حلقة، بطولة ناهد السباعي، ويشاركهما بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم: أحمد مجدي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، ناهد رشدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح. والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال. وإخراج محمد أسامة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»