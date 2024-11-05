قبل عرض إس إس هانم لـ إسعاد يونس بموسم الرياض: تعرّفي إلى أبرز مسرحياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:54 مساءً - تعود الفنانة إسعاد يونس إلى خشبة المسرح من جديد، بعد غياب تجاوز العشرين عاماً، وذلك من خلال العرض المسرحي "إس إس هانم" ضمن فعاليات موسم الرياض. وتبدأ أولى ليالي عرض المسرحية بعد غدٍ الخميس 7 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 11 نوفمبر الجاري.
وكانت آخر مسرحية شاركت في بطولتها الفنانة إسعاد يونس، هي مسرحية "باللو"، والتي تم عرضها عام 1995، وقد شارك ببطولة المسرحية عددٌ كبير من النجوم، من أبرزهم: صلاح السعدني، محمود الجندي، هالة فاخر، أشرف عبدالباقي، حسين الإمام، حسن الأسمر، رانيا فريد شوقي. ومنذ تلك الفترة التي امتدت لـ 29 عاماً، توقفت الفنانة إسعاد يونس عن تقديم مسرحيات جديدة. وهي تعود هذا العام من خلال مسرحية "إس إس هانم"، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتدور أحداث مسرحية "إس إس هانم" من بطولة الفنانة إسعاد يونس، حول سيدة أرستقراطية تعود بعد وفاتها من جديد للحياة؛ لتجد حياتها انقلبت رأساً على عقب، وتُشاهد زواج زوجها بشابة صغيرة، وأيضاً تغيّر سلوكيات أبنائها، وبيع منزلها الذي ورثته؛ حتى تُقرر الانتقام وتأديب الجميع، إلا أن هناك مفاجأة غير متوقّعة تنتظرها.
ويُشارك ببطولة مسرحية "إس إس هانم" أمام الفنانة إسعاد يونس، كلٌّ من: محمد ثروت، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل. وسيتم عرض المسرحية على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض المُقامة حالياً.
إسعاد يونس: نجاح كبير في المسرح وعودة بعد غياب سنوات عديدةتُعَد الفنانة إسعاد يونس واحدة من أبرز الفنانات اللواتي لمع اسمهن في المسرح، وذلك من خلال مُشاركتها ببطولة عدد من المسرحيات أمام كبار النجوم منذ نهاية فترة السبعينيات، ومن أبرز المسرحيات التي شاركت في بطولتها: مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" أمام عدد من كبار الفنانين، من أبرزهم: سهير البابلي، أبوبكر عزت. وأيضاً مسرحية "عروسة تجنن" أمام كلٍّ من: يوسف شعبان، نجاح الموجي، المنتصر بالله. مسرحية "جحا يحكم المدينة" والتي جسّدت بطولتها أمام الفنان سمير غانم.
وكانت آخر مسرحية شاركت في بطولتها الفنانة إسعاد يونس، هي مسرحية "باللو"، والتي تم عرضها عام 1995، وقد شارك ببطولة المسرحية عددٌ كبير من النجوم، من أبرزهم: صلاح السعدني، محمود الجندي، هالة فاخر، أشرف عبدالباقي، حسين الإمام، حسن الأسمر، رانيا فريد شوقي. ومنذ تلك الفترة التي امتدت لـ 29 عاماً، توقفت الفنانة إسعاد يونس عن تقديم مسرحيات جديدة. وهي تعود هذا العام من خلال مسرحية "إس إس هانم"، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.
تفاصيل مسرحية "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس
https://www.instagram.com/p/DByM0cbtn9P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DByM0cbtn9P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DByM0cbtn9P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وتدور أحداث مسرحية "إس إس هانم" من بطولة الفنانة إسعاد يونس، حول سيدة أرستقراطية تعود بعد وفاتها من جديد للحياة؛ لتجد حياتها انقلبت رأساً على عقب، وتُشاهد زواج زوجها بشابة صغيرة، وأيضاً تغيّر سلوكيات أبنائها، وبيع منزلها الذي ورثته؛ حتى تُقرر الانتقام وتأديب الجميع، إلا أن هناك مفاجأة غير متوقّعة تنتظرها.
ويُشارك ببطولة مسرحية "إس إس هانم" أمام الفنانة إسعاد يونس، كلٌّ من: محمد ثروت، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل. وسيتم عرض المسرحية على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض المُقامة حالياً.
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