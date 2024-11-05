قبل عرض إس إس هانم لـ إسعاد يونس بموسم الرياض: تعرّفي إلى أبرز مسرحياتها

إسعاد يونس: نجاح كبير في المسرح وعودة بعد غياب سنوات عديدة

تفاصيل مسرحية "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:54 مساءً - تعود الفنانةإلى خشبة المسرح من جديد، بعد غياب تجاوز العشرين عاماً، وذلك من خلال العرض المسرحي "" ضمن فعاليات موسم الرياض. وتبدأ أولى ليالي عرض المسرحية بعد غدٍ الخميس 7 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 11 نوفمبر الجاري.تُعَد الفنانة إسعاد يونس واحدة من أبرز الفنانات اللواتي لمع اسمهن في المسرح، وذلك من خلال مُشاركتها ببطولة عدد من المسرحيات أمام كبار النجوم منذ نهاية فترة السبعينيات، ومن أبرز المسرحيات التي شاركت في بطولتها: مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" أمام عدد من كبار الفنانين، من أبرزهم: سهير البابلي، أبوبكر عزت. وأيضاً مسرحية "عروسة تجنن" أمام كلٍّ من: يوسف شعبان، نجاح الموجي، المنتصر بالله. مسرحية "جحا يحكم المدينة" والتي جسّدت بطولتها أمام الفنان سمير غانم.وكانت آخر مسرحية شاركت في بطولتها الفنانة إسعاد يونس، هي مسرحية "باللو"، والتي تم عرضها عام 1995، وقد شارك ببطولة المسرحية عددٌ كبير من النجوم، من أبرزهم: صلاح السعدني، محمود الجندي، هالة فاخر، أشرف عبدالباقي، حسين الإمام، حسن الأسمر، رانيا فريد شوقي. ومنذ تلك الفترة التي امتدت لـ 29 عاماً، توقفت الفنانةعن تقديم مسرحيات جديدة. وهي تعود هذا العام من خلال مسرحية "إس إس هانم"، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.وتدور أحداثمن بطولة الفنانةحول سيدة أرستقراطية تعود بعد وفاتها من جديد للحياة؛ لتجد حياتها انقلبت رأساً على عقب، وتُشاهد زواج زوجها بشابة صغيرة، وأيضاً تغيّر سلوكيات أبنائها، وبيع منزلها الذي ورثته؛ حتى تُقرر الانتقام وتأديب الجميع، إلا أن هناك مفاجأة غير متوقّعة تنتظرها.ويُشارك ببطولةأمام الفنانةكلٌّ من: محمد ثروت، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل. وسيتم عرض المسرحية على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض المُقامة حالياً.

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