محمد هنيدي يتراجع عن تقديم عمّ قنديل في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - لا تزال مشاركة الفنان محمد هنيدي في منافسات موسم دراما رمضان 2025، محل شك، رغم الإعلان مؤخرا عن بدء التحضير لتصوير مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم "عمّ قنديل" من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج وائل فرج.

هنيدي يتراجع عن "عم قنديل"

وعلمت "الخليج 365" أن محمد هنيدي قرر التراجع عن تقديم سيناريو "عم قنديل" في موسم دراما رمضان 2025، وقرر الاستعانة بسيناريو جديد من تأليف محمد جمعة الذي قدم العديد من التجارب في الدراما كمخرج، وبدأ هنيدي بالفعل في عقد جلسات عمل مع جمعة إلا أنهم يواجهون ضيق وقت لاسيما وأن السيناريو الجديد مازال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى الوقت حتى يتم الانتهاء من عدد كافٍ من الحلقات حتى يتم البدء في التصوير.

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محمد هنيدي غائب عن التواجد في الدراما التليفزيونية خلال الـ 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 1968. وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني. وإخراج فطين عبدالوهاب.

محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته فريدة

وفي سياق آخر احتفل محمد هنيدي يوم الجمعة الماضي، بخطوبة ابنته "فريدة" على شاب من خارج الوسط الفني، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، فيما أحيا الحفل مطرب المهرجانات أوكا، والذي قدم عدداً كبيراً من أغانيه، وقد تفاعل معه هنيدي بالرقص والغناء، مع العروسين، كما طلب أوكا من الحضور تقديم رقصة هنيدي التي قدمها في فيلم "الإنس والنمس".

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يذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان، محمود حافظ، ودارت أحداثها حول الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة الذي يعود بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

كما كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "مرعي البريمو"، وتم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ يواجه العديد من المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

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