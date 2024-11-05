المستحيل ليس سعودياً.. فنانون يتفاعلون مع افتتاح منطقة استديوهات الحصن في الرياض

يسرا: انبهرت بالجودة العالية

إلهام شاهين: استديوهات مجهزة على أحدث مستوى

https://www.instagram.com/p/DB_Kwl1omzg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB_Kwl1omzg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB_Kwl1omzg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إلهام علي: وطن بنحلم فيه وبنحقق



يمكنكم قراءة: أفلام سعودية بمستوى عالمي: المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن خطة إنتاج الأفلام الفترة المقبلة



كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - شهد حفل افتتاح منطقة استديوهاتفي مدينة الرياض بـ، حالة احتفاء كبيرة من نجوم وصُنّاع الفن في الوطن العربي كله، كون تلك الخطوة تُسهم في تعزيز الصناعة بالمنطقة، وتُقدم استديوهات مزودة بأعلى التقنيات والتكنولوجيا.تفاعل قطاع كبير من الفنانين، مع هذا الحدث الاستثنائي، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة يسرا، والتي أعربت عن سعادتها البالغة بتلك النهضة الكبيرة في صناعة الفن، قائلة: "لقد سعدت وانبهرت بالجودة العالية والمعدات الاستثنائية التي تقدمها الاستوديوهات السعودية الجديدة لصناعة الأفلام والذي يشيد بالاهتمام بالتفاصيل في كل من تصميم المساحات ووظائفها في خلق بيئة ملهمة للإبداع".وتابعت: "من الواضح المجهود المبذول في التفكير والاستثمار لضمان حصول الفنانين والمبدعين على كل ما يحتاجونه لإنتاج أعمال متميزة وناجحة تصل لقلب الجمهور، كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على مجهودك وحرصك الدائم لتطوير منظومة الفن".فيما أشادت الفنانة إلهام شاهين، بالتكنولوجيا المستخدمة في منطقة الاستديوهات، قائلة: "استوديوهات رائعة مجهزة على أعلى مستوى من التكنولوجيا.. مبروك للمملكة العربية السعودية هذا التطور العظيم والسريع ثقافياً وفنياً.. ونأمل أن نشاهد مستوى فنياً متميزاً جداً ينافس العالم كله من خلال استوديوهات الحصن.. وارتقاء بمستوى السينما العربية.. مبروك وربنا يوفقكم.. وكل التحية والاحترام لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية".فيما قالت الفنانة إلهام علي،عبر حسابها بمنصة (X): "خطوة لنهضة صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.. اليوم إحنا نشوف واقع كل ما تمنينا بقيادة عزتنا عسى ربي يعزها، ونرجع نذكر المستحيل ليس سعودياً.. وطبعاً ما لها إلا معالي المستشار تركي آل الشيخ.. وطن بنحلم فيه وبنحقق".فيما قال الفنان عبد الإله السناني: "سعيد بحضور الافتتاح، ليلة جديدة سيذكرها التاريخ في الرياض استديوهات الحصن Big Time.. استديوهات ضخمة وإمكانيات عالمية، يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز للصناعات الإبداعية وجذب المواهب والمشاريع من جميع أنحاء العالم.. شكراً لقيادتنا على هذا الدعم وتوفير كل عناصر النجاح.. والشكر موصول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على حرصه الدائم لإنجاح المشاريع الاستثنائية".كما نشر الفنان، صورة تجمعه بالفنان قصي خولي، من داخل أحد الاستديوهات، قائلاً: "للوهلة الأولى تظن أنني والفنان القدير قصي الخولي، مفترشين الأرض وجالسين في العُلا.. الحقيقة أننا في أحد استوديوهات الحصن في الرياض.. اليوم نعيش نقطة تحول عظيمة للصناعة السينمائية والدرامية عربياً وعالمياً من حيث الإمكانيات والقدرات والتكنولوجيا.. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الصرح المتكامل، وبإذن الله نبيض الوجه في الأعمال القادمة".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».