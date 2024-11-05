أزمات إنتاجية تضرب فيلم المصيف وتوقف تصويره

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - بعد إعلان الفنان خالد الصاوي والفنانة نسرين طافش في يوليو الماضي بانطلاق تصوير أحدث أعمالهما السينمائية فيلم "المصيف" وذلك بأحد استديوهات التصوير وذلك في حضور وسائل الإعلام، علمت "الخليج 365" أن الفيلم توقف بعد تصوير أسبوع فقط من أحداثه بسبب أزمات إنتاجية وانقطع التواصل بين القائمين على العمل والفنانين المشاركين في البطولة وأصبح مصير الفيلم مجهولاً.

قصة وأبطال فيلم "المصيف"

خالد الصاوي يعيش حالة من النشاط الفني

فيلم "" بطولة خالد الصاوي، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، بسنت السبقي، محمد العمروسى، حجاج عبد العظيم، ومجموعة من الشباب والفيلم تأليف وإخراج سليم العدوي، تدور أحداثه حول وزير سابق (خالد الصاوي) قرر أن يترك المدينة ومشاكلها ليجلس وحيدًا في الساحل الشمالي ولكنه يواجه هناك أزمات جديدة، أمافتجسد دور مصممة أزياء تتعرض لمواقف إنسانية تغير مجرى حياتها.يمكنك قراءة.. نسرين طافش تكشف مواصفات فتى أحلامها: شروطي صعبة

في سياق متصل يعيش خالد الصاوي حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية؛ لارتباطه بأكثر من عمل جديد، حيث يستعد لتصوير مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي للعرض في موسم دراما رمضان 2025، فيما صور جزءاً كبيراً من مسلسل "زمالك بولاق" الذي يجمعه بباسم سمرة وعبير صبري، وكذلك ظهوره ضيف شرف في فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي وباسم سمرة وتارا عماد.



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نسرين طافش تقابل "الدشاش"

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أمافتستعد لبدء تصوير أول مشاهدها في فيلم "" مع الفنان الكوميديالذي انطلق تصويره مطلع هذا الأسبوع، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».