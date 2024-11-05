انفراجة في أزمة فيلم محو أمنية واستئناف التصوير قريبًا

تفاصيل شخصية وفاء عامر في فيلم "محو أمنية"

عمل سينمائي منتظر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - شهدت أزمة فيلم "محو أمنية" بطولة مصطفى خاطر ووفاء عامر، انفراجة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فترة من التوقف تجاوزت الـ8 شهور تقريبًا، ومن المُقرر عودة التصوير قريبًا.وعلمت "الخليج 365" أنّ الشركة المنتجة قد نجحت في تسوية كل الأمور المادية واللوجيستية طوال الفترة الماضية، واستقرت على استئناف تصوير المشاهد المتبقية، تمهيدًا لطرحه في شهر يناير المُقبل، حيث سيُجرى خلال الأيام القليلة المُقبلة، بناء الديكور الجديد داخل القاهرة، لاستكمال التصوير.وتُجسد الفنانة وفاء عامر، داخل الأحداث شخصية سيدة لديها دور نشر، وتجمعها مواقف كوميدية بـالذي يؤدي دور شاب موهوب في الكتابة الروائية، ويحلم في يوم من الأيام، أنه تكون له مؤلفات روائية يتابعها الجمهور.يأتي فيلم "محو أمنية" بجانب الفنانة وفاء عامر من بطولة مصطفى خاطر، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أيتن عامر، محمد رضوان، محمد ثروت، محمود البزاوي، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

على جانب آخر تشارك الفنانة وفاء عامر في فيلم "جبل الحريم" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويضم الفيلم عدداً من النجوم وهم نسرين أمين، نانسي صلاح، نهال عنبر، سوسن بدر وآخرون والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية.



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مشاركة درامية سابقة

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تواجدتفي مسلسلين تم عرضهما في موسم دراما رمضان الأخير، الأول يحمل اسم "حق عرب" والذي ظهرت من خلاله بشخصية "صباح"، وشاركها في هذا العمل عدد من النجوم وهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

أما العمل الثاني فيحمل اسم "جودر"، والذي دارت أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالخيال، وقدمت من خلاله شخصية "فاطمة" والدة "جودر" الفنان ياسر جلال بطل العمل الرئيسي. وبجانب هؤلاء شاركت مجموعة أخرى في العمل، منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وآخرون ، والعمل من إخراج إسلام خيري، ومن تأليف أنور عبد المغيث.



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