عارفة عبد الرسول عن ابنة أشرف عبد الباقي: مخرجة قادمة بقوة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - تُشارك المخرجة زينة عبد الباقي، ابنة الفنان أشرف عبد الباقي، في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال فيلم "مين يصدق" والذي يُعد أولى تجاربها الإخراجية في الأفلام الروائية الطويلة.

أظهر في مشهد إنساني بالفيلم

ومن جانبها، تحدثت الفنانة عارفة عبد الرسول، التي تُشارك ضمن طاقم الفيلم، موضحة لـ"الخليج 365"، أنها تُشارك كضيفة شرف فقط، بمشهد وحيد، "أنا عملت في الفيلم مشهداً إنسانياً جميلاً، وأعتقد أن الفيلم سوف يلاقي صدى كبيراً فور عرضه".

بوستر فيلم 'مين يصدق'- الصورة من الشركة المنتجة

مخرجة ذكية جداً

وأشادت بتجربتها مع ابنة أشرف عبد الباقي، قائلة: "من خلال شغلي مع زينة، قدرت أكون انطباع عنها بالطبع، فهي مخرجة ذكية ولمّاحة وشاطرة جداً، وأجمل من أدار لوكيشن، وتعاملها مع الفنانين كبار السن بمنتهى الاحترام والحذر والذكاء لتوظيف كل واحد في مكانه وحسب دوره.. هي فعلاً قادمة بقوة".

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فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، جايدا منصور، ويشارك في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، منهم أشرف عبد الباقي، شريف منير، أحمد رزق، سليمان عيد وعارفة عبد الرسول، والعمل فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة الفراغ التي تعيشها "نادين" التي تتعرف إلى شاب محتال يُدعى "باسم"، الذي يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، لتشاركه في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.

أبطال عمل فيلم "مين يصدق"- الصورة من الشركة المنتجة

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