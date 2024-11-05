الملكة رانيا تتابع نشاط برنامج حماية الطفل من الإساءة

زيارة الملكة رانيا لمركز تمكين المجتمعات في العقبة

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، تستمر في نشاطها بـ المملكة الأردنية الهاشمية، واستكمالاً لتلك الجهود، قامت بزيارة مركز الملكة رانيا العب دالله لتمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن بمدينة العقبة، واطلعت على نشاطات المركز، والتقت عدداً من أصحاب المشاريع المستفيدين من المركز وعدداً من أفراد المجتمع المحلي.الملكة رانيا العبدالله، استمعت في زيارتها إلى عرض موجز حول برنامج بيت صغير التابع لبرنامج حماية الطفل من الإساءة، والذي يهدف إلى نشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، وشاهدت جانباً من جلسة علاج باستخدام الفن للسيدات.وعلقت الملكة على منشور بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "مع الأهل في العقبة، فرحت بشوفتكم اليوم".كما اطلعت على عروض 10 مشاريع ريادية تم دعمها من قبل مؤسسة نهر الأردن، تضمن كل مشروع عرض لفكرته ومنتجاته.كما التقت بمجموعة من الشباب المستفيدين من نشاط "غرفة التكنولوجيا" لمساحة الابتكار الاجتماعي المخصصة للشباب، والتي تهدف إلى ربط محتوى التدريبات والأنشطة التي يقدمها المركز للطفل بما يخص الوقاية والحماية من الإساءة والعنف عبر توظيف وسائل التكنولوجيا التي تخاطب اهتمامات وثقافة هذه الفئة العمرية.وضمن الزيارة، التقتبحضور أحمد غنيمات مدير مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات في العقبة، أفراد من المجتمع المحلي، من بينهم رؤساء جمعيات وأصحاب مشاريع من مدينة العقبة والقرى المحيطة بها، وتبادلت الحديث معهم حول البرامج والأنشطة التي يقوم بها المركز، وما يقدمه من منح ودعم لأصحاب المشاريع المدرة للدخل.

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الملكة رانيا تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

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واستمراراً لجهودها، ونشاطها الدائم، وجولاتها الحيّة على الأرض، ودعمها للشباب، والأعمال اليدوية المحلية، وللمشاريع الصغيرة، زارت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، مجموعة من الشباب، أصحاب مشاريع صغيرة، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي لهم، وجلست معهم، ونشأ بينهم حوار بسيط، عبرت فيه الملكة عن دعمها لهم، وإعجابها بمنتجاتهم، وقالت لهم في آخر اللقاء: "الله يوفقكم"، كما عبروا لها عن امتنانهم لتلك الزيارة، واطلعت بنفسها على بعض منتجاتهم.

وجاءت زيارة الملكة رانيا العبد الله لمجموعة من شباب محافظة العاصمة أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة القائمة، ضمن حرصها على تقديم كل ما يساعد على تطوير هذه المشاريع، والتي بلغ مجموعها منذ بداية العام نحو 190 مشروعاً في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية .

وتم اختيار تلك المشاريع من خلال مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المحافظات، وكان لمؤسسة نهر الأردن دور في اختيار عدد من تلك المشاريع ضمن برنامج تمكين المجتمعات الذي تنفذه المؤسسة.

وخلال اللقاء تبادلت الحديث مع أصحاب المشاريع عن كيف ساعدت تلك المشاريع على إتاحة فرص عمل وبناء مهارات حرفية ومهنية للشباب.



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