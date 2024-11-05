هيئة الأفلام تطلق مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - تطلق هيئة الأفلام، مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل تحت عنوان "الصوت في السينما".

يركز المؤتمر المُقام على مدى 5 أيام على إثراء مجال النقد السينمائي وطنياً ودولياً عبر استعراض نطاق واسع من مفاهيمه وتطبيقاته.

كما يشهد المؤتمر حضوراً مميزاً لعدد من المتخصصين والمهتمين في مجال النقد السينمائي وثقافة الفيلم؛ لتبادل الخبرات، وتعزيز المشاركات الوطنية والإقليمية والدولية في إثراء النقد السينمائي بصفته محوراً أساسياً في صناعة السينما.

يركز المؤتمر الذي يقام في نسخته الثانية على مجموعة متنوعة من المحاور الإبداعية، حيث يقدم جلسات حوارية تتناول قضايا نقدية في عمق مفهوم الصوت في السينما وتأثيره على تجربة المشاهد، إضافةً لعروض تقديمية تتناول رؤى نقدية حديثة ومقاربات مبتكرة للنقد السينمائي.

كما يضم المؤتمر ورش عمل تفاعلية لتوسيع المنظور إلى مجال الصوت في السينما وتطوير مهارات نقده وتحليله، إلى جانب عروض سينمائية مختارة تتبعها مناقشات في "ركن النقاد".

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ويتضمن المؤتمر أيضًا أمسيات موسيقية تثري التجربة السينمائية من جانب سمعي، إضافةً إلى معرض فني يقدم أعمالاً متعددة الوسائط.

ويتضمن المؤتمر أيضاً ركن مخصص للطفل والعائلة يحتوي على برنامج ثقافي تعليمي يهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بجوانب النقد السينمائي وعناصر الصوت في الأفلام، مما يسهم في تعزيز ثقافة الفيلم بطريقة تفاعلية وتعليمية.

يذكر أن هيئة الأفلام كانت قد اختتمت مؤخراً سلسلة ملتقيات النقد السينمائي لهذا العام، التي نظمتهما في حائل في 27 سبتمبر الماضي، وفي الأحساء في 25 أكتوبر الجاري، تمهيداً لإطلاق المؤتمر الدولي في الرياض خلال شهر نوفمبر.

يأتي المؤتمر وملتقياته ضمن جهود الهيئة لدعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وصناعة منصات تجمع المبدعين والرواد بالهواة والمهتمين، وتطوير الثقافة السينمائية في المنطقة.

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