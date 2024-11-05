تركي آل الشيخ يدشن استوديوهات الحصن بيج تايم بحضور كبار الشخصيات ونجوم الفن والسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - دشن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أمس الاثنين استديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض بحضور نخبة من نجوم الفن والسينما وكبار الشخصيات.

ونشر آل الشيخ بحسابه مجموعة من الصور للفنانين عبر حسابه على منصة X، ونشر منها صورة جمعته مع نخبة من الضيوف والمدعوين. وكذلك صور لعدد من النجوم والمكان وعلق وكتب: "جانب من افتتاح استوديوهات الحصن بحضور كبار الشخصيات ونجوم الفن والسينما".

كان من أبرز الحضور الفنانة إلهام علي، خالد صقر، ناصر القصبي، عبدالله السدحان، حسن البلام، طارق العلي، ليلى علوي، إسعاد يونس، هدى حسين، أحمد حلمي، أحمد عز، ياسر العظمة، بيومي فؤاد، محمد هنيدي، هالة صدقي، يسرا، كريم عبد العزيز، باسل خياط، قصي خولي، معتصم النهار، نور علي، أشرف عبدالباقي، طارق العريان، وفاء الكيلاني، محمد الشهري، نايف البحر، علي الكلثمي، محمد الدوخي، عمرو أديب، نشوى الرويني بالإضافة إلى أسماء كثيرة حضرت الحدث.

استديوهات الحصن بيج تايم

تقع غرب العاصمة الرياض، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة، وتعد الاستديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط.

وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7مباني استديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء. كما تشمل المرافق الإضافية أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات، ومكاتب للإنتاج السينمائي، وغرف مونتاج متكاملة، مما يوفر بيئة عمل مثالية تسهم في تحقيق أعلى كفاءة للإنتاج.

الهدف من استديوهات الحصن بيج تايم

تهدفإلى تبسيط وتسريع عمليات الإنتاج من خلال جمع احتياجات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في موقع واحد، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف ودعم قطاع الإنتاج في المنطقة بمعايير عالمية، وأن يرفع من جودة الأعمال الإنتاجية وخفض تكلفتها مما يوفر خدمة لجميع الشركات المتخصصة في هذا المجال الواعد.

وستشكل هذه المنشأة فرصة إستراتيجية للقطاع المالي والمصرفي لدعم شركات الإنتاج من خلال توفير التمويل اللازم لاستخدام الاستديوهات المجهزة بأحدث التقنيات، مما يعزز من جهود دعم صناعة الإنتاج في المملكة، ويمهد لتحقيق قفزة نوعية في مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على الصعيدين المحلي والإقليمي.

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