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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س فيما يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:37، والمد الثاني عند الساعة 05:32، والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:26.
كما يكون الموج خفيفاً في بحر عمان، فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند الساعة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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