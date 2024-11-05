بطلة "شراب التوت" بصورة رومانسية مع حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة التركية سيلا ترك أوغلو صورة لها من عطلتها مع حبيبها عطا آيلديز في باريس، اذ أخذت اجازة من مسلسل "شراب التوت" لتبتعد قليلا عن الضغوط المهنية، وظهرا في الصورة بلقطة رومانسية، اذ بدا الأخير وكأنه يقبلها على خدها.



على صعيد آخر كانت قد صرّحت سيلا ترك أوغلو، بطلة "شراب التوت"، عن تفاصيل كواليس تصوير المسلسل.

وكشفت سيلا أنها بكت متأثرة بمشهد، لم يكن من المفترض أن تبكي فيه، إلا أنها انفعلت وبكت. وقالت أنها تلقت إشادة من المخرج الذي قال لها: "أنت على الطريق الصحيح".