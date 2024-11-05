اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالرحيم أبو الشوارب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالرحيم أبو الشوارب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 نوفمبر 2024

 

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالرحيم عبيد أبو الشوارب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements