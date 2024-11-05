الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالرحيم أبو الشوارب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 نوفمبر 2024

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالرحيم عبيد أبو الشوارب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.