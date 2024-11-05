خريس جال في صور متفقدًا أحياءها ومركز الدفاع المدني وثكنة الجيش: بري صمام أمان وطني

جال عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب علي خريس في مدينة صور، متفقّدًا أحياءها الّتي تعرّضت للعدوان، وتفقّد الأهالي الصّامدين في المدينة، مثنيًا على "صمودهم وتشبّثهم بها".
وتفقّد أيضًا مكتب الدّفاع المدني اللّبناني، مثنيًا على "جهود عناصره في مواجهة ما تتعرّض له المدينة من عدوان، لجهة الإنقاذ والإطفاء ونقل الجرحى". وزار ذوي الشّهداء الّذين سقطوا في المدينة، معزّيًا.
واختتم خريس جولته بزيارة موقع الجيش في ثكنة صور، حيث التقى ضبّاط الموقع وعناصره، مثنيًا على جهودهم.
واعتبر على هامش الجولة، أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري يبقى ملاذ اللّبنانيّين وصمّام أمان وطني، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي يعيشها البلد".
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